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宏碁發表SpatialLabs 為創作者開拓全新3D立體體驗

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
宏碁發表SpatialLabs 為ConceptD創作者開拓全新3D立體體驗。宏碁提供
宏碁發表SpatialLabs 為ConceptD創作者開拓全新3D立體體驗。宏碁提供

宏碁（2353）昨日晚間發表SpatialLabs™，結合最先進的光學技術、顯示器及感應技術，將虛擬世界更真實融入現實世界，提供使用者最新、最直覺的3D體驗。透過SpatialLabs，畫面內容可浮現在螢幕前，創作者無需配戴特殊眼鏡，就能即時以360度視角檢視創作作品。

此外，宏碁亦針對所有對SpatialLabs創作有興趣的虛幻引擎（Unreal Engine）開發者，推出了開發者計劃，參與計畫的創作者將可取得ConceptD SpatialLabs原型筆電，完整體驗全套解決方案。

宏碁公司共同營運長高樹國表示，基於對ConceptD創作者的承諾，我們很高興能發表SpatialLabs－宏碁打造沉浸式體驗的最新成果。SpatialLabs能優化3D設計師的工作流程，讓他們能更專注於發揮創意。對於開發者，透過對於虛幻引擎的支援，SpatialLabs能讓他們在各種應用打造令人驚豔的體驗。

SpatialLabs的體驗是由眼部追蹤解決方案、立體3D顯示器以及即時渲染技術所組成。眼部追蹤解決方案包含設備頂部的立體視覺鏡頭，可追蹤使用者眼部與頭部的位置和動作。此外，將提供開發者計畫參與者的ConceptD SpatialLabs原型筆電，配備UHD 2D顯示器，透過光學貼合技術，在顯示器上層加裝液晶柱狀透視鏡，打造創新的顯示器機型，可用於瀏覽2D及3D內容。

彙集這些功能，圖像處理技術能夠讓使用者左右眼所見的影像疊合，創造出立體畫面浮現在螢幕前的全新3D體驗。即時渲染技術，讓使用者可利用SpatialLabs Experience Center包含的應用程式進行3D模型創作，隨時檢驗創作設計、增強設計工作流程、展示帶有互動的沉浸式設計，皆可以3D畫面呈現。

對3D內容創作者而言，SpatialLabs是前所未有的全新技術。在過去，設計師僅能利用2D顯示器創作，因此3D物體及場景的呈現十分侷限；現在，SpatialLabs能即時呈現設計作品，賦予創作者檢視作品真實樣貌的能力。

顯示器 宏碁

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