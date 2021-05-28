十銓強化電競及DDR5等高階產品 將推升全年營運

記憶體模組廠十銓科技（4967）近幾年來持續調整產品結構，主要是強化高階產品的接單及出貨，另外，更積極以自有品牌方式強攻電競市場，在公司營運調整下，首季業績表現亮眼，公司預期目前各項下游應用需求均看好下，有利推升今年營運成長。

針對新產品方面，十銓表示，新的記憶體世代來臨，十銓科技搶得先機強勢發表DDR5記憶體模組，將以全球熱賣的TEAMGROUP ELITE記憶體產品線，以單支16GB、4800MHz的規格成為全新DDR5 世代的記憶體首波戰將。

十銓表示，DDR5為提高記憶體存取效能所改善的架構，將單獨啟用/停用的存儲單元提升至DDR4的兩倍，而工作電壓則從前一代的1.2V下降至1.1V，資料傳輸速率提升到4,800至5,200 Mbps，在功耗下降了10%的同時提升了最高1.6倍的傳輸速率。

十銓也指出，現今DDR4記憶體如需具備ECC錯誤修正功能，須額外增加晶片，但DDR5記憶體支援ECC On-die錯誤修正，自身即可修復錯誤單位，使系統穩定度大幅提升，十銓科技新世代DDR5 產品即將問世，也將推升公司未來整體出貨表現。

展望第二季，十銓將更著重於高速運算市場，擴大高階及利基應用布局，看好5G帶動AI、HPC、IoT等各項應用需求，自駕車車載、醫療等高效能記憶體，屆時勢必爆量成長。十銓看好記憶體產業向上，持續強化高階電競、創作者市場布局，耕耘許久的中大型工控/SI客戶亦陸續轉單，DRAM及NAND Flash下半年營運加溫可期。

十銓表示後疫情時代對邊緣運算高速儲存、遠距辦公、伺服器及雲端資料中心等需求強勁，加上 EMS、SI 積極拉貨，消費性記憶體價格跟著向上，有利今年全球記憶體市場需求維持熱絡。

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