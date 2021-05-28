快訊

確診夫妻跑遍雙北宜擺攤 林右昌：傳統市場是最大群聚

台北市警士林分局1警確診 同樓層30多人正在醫院快篩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

十銓強化電競及DDR5等高階產品 將推升全年營運

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
圖為十銓董事長夏澹寧。報系資料照片
圖為十銓董事長夏澹寧。報系資料照片

記憶體模組十銓科技（4967）近幾年來持續調整產品結構，主要是強化高階產品的接單及出貨，另外，更積極以自有品牌方式強攻電競市場，在公司營運調整下，首季業績表現亮眼，公司預期目前各項下游應用需求均看好下，有利推升今年營運成長。

針對新產品方面，十銓表示，新的記憶體世代來臨，十銓科技搶得先機強勢發表DDR5記憶體模組，將以全球熱賣的TEAMGROUP ELITE記憶體產品線，以單支16GB、4800MHz的規格成為全新DDR5 世代的記憶體首波戰將。

十銓表示，DDR5為提高記憶體存取效能所改善的架構，將單獨啟用/停用的存儲單元提升至DDR4的兩倍，而工作電壓則從前一代的1.2V下降至1.1V，資料傳輸速率提升到4,800至5,200 Mbps，在功耗下降了10%的同時提升了最高1.6倍的傳輸速率。

十銓也指出，現今DDR4記憶體如需具備ECC錯誤修正功能，須額外增加晶片，但DDR5記憶體支援ECC On-die錯誤修正，自身即可修復錯誤單位，使系統穩定度大幅提升，十銓科技新世代DDR5 產品即將問世，也將推升公司未來整體出貨表現。

展望第二季，十銓將更著重於高速運算市場，擴大高階及利基應用布局，看好5G帶動AI、HPC、IoT等各項應用需求，自駕車車載、醫療等高效能記憶體，屆時勢必爆量成長。十銓看好記憶體產業向上，持續強化高階電競、創作者市場布局，耕耘許久的中大型工控/SI客戶亦陸續轉單，DRAM及NAND Flash下半年營運加溫可期。

十銓表示後疫情時代對邊緣運算高速儲存、遠距辦公、伺服器及雲端資料中心等需求強勁，加上 EMS、SI 積極拉貨，消費性記憶體價格跟著向上，有利今年全球記憶體市場需求維持熱絡。

記憶體模組 十銓

延伸閱讀

市場需求及價格維持上升趨勢 南茂第2季營收續看成長

電子人氣回歸？首檔半導體ETF今掛牌開紅盤

Zephyrus G15開箱！新一代AMD+NVIDIA顯示卡設計 輕鬆駕馭遊戲與創作需求

宏碁打造5G電競生態系 發表四大領域新產品

相關新聞

半導體製造已成顯學 台灣應關注過度投資的後續效應

2021年美、中兩國的經濟戰略思維均發生不小的變化，前者是與盟友加強產業夥伴關係，後者是意圖建立技術自主能力，而半導體業正是兩國都積極扶植的重點產業。這對掌握了全球大多數半導體產能的台灣來說，又會有何影響？

鴻海集團捐20億越南盾 協助越南廠員工打疫苗

鴻海（2317）今（28）日發布聲明表示，鴻海集團越南廠區在以員工防疫安全為最高原則下，積極響應越南政府的各項防疫政策，...

金融時報：特斯拉包車用晶片產能 洽購台韓美供應商

金融時報報導，電動車大廠特斯拉正採用預付款方式包下更多車用晶片產能，杜絕可能的短缺風險，洽購對象是台灣、南韓以及美國相關...

蔡明介：希望聯發科成為全球性品牌

聯發科（2454）於今（28）日剛好是成立24周年，該公司釋出慶祝影片，董事長蔡明介表示，這些年來做了不少努力與事情，希...

旺宏6吋晶圓廠季底前出售 傳買家是特斯拉？旺宏這樣說

台灣記憶體大廠旺宏（2337）去年就確定公司6吋晶圓廠將出售，近半年來市場多次傳出買家消息，但交易尚未完成前，都未獲旺宏...

王雪紅：5G世代 HTC將加速串聯AR、VR、AI及區塊鏈

宏達電（2498）董事長王雪紅在今年度營業報告書中表示，期盼七大事業部以及其菁英團隊組成後，2021年將會又是HTC另一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。