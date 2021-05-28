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佳世達聚焦四大方向 營運更上層樓

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
佳世達董事長陳其宏。本報資料照片
佳世達董事長陳其宏。本報資料照片

佳世達（2352）今年度營業報告書出爐，董事長陳其宏表示，展望今年，經濟環境雖有中美貿易與新冠肺炎等不確定性因素，卻也帶來提升自動化、加速數位轉型等⻑ 期機會，佳世達將繼續聚焦四大營運方向，期盼更上層樓，為公司創造⻑期價值。

陳其宏指出，第一，優化現有事業經營。顯示器與投影機均將持續鞏固全球領先地位，產品朝向高階、高解析度與高價值應用布局。

第二，快速擴大醫療事業。明基醫院持續以打造中國第一的⺠營醫院為目標，醫療器材事業以布局通路為優先，尤以亞洲及新興國家為重點區域，同時發展自主產品技術如超音波、血液透析儀、口掃機等，專注在智慧醫療、健康防疫、樂活美學三大領域發展產品與服務，並持續透過雙贏併購或策略合作模式，擴大醫療產業結盟。

第三，加速解決方案開發。持續橫向整合智能事業內部技術與通路，以符合不同垂直市場需求，更積極整合已投資的友通（2397）、拍檔等發揮綜效，串聯聚碩（6112）在IT領域、羅昇在OT領域的國際一線代理品牌，例如 Cisco、Citrix、DELL(EMC)、IBM、Oracle、Redhat、SAP、Vmware 等全球知名品牌，為客戶提供最佳的智慧解決方案，協助客戶數位轉型、並滿足雲端與資安防護等需求。

第四、布局5G網通事業。以聯網為核心提供客戶需要的產品及服務，積極擴大5G企業專網布局，打造無縫接軌且快速的全方位寬頻服務。

陳其宏強調，佳世達以創新與技術發展，維持競爭優勢，每年在產品創新與研發上，平均投入約占營業額2%~3%的費用，累積至目前擁有各國專利共1,140 件。

佳世達 陳其宏 5G

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