市場需求及價格維持上升趨勢 南茂第2季營收續看成長

封測廠南茂（8150）首季業績表現成長，該公司主要營運包括記憶體及面板驅動IC等目前接單情況仍相當熱絡，該公司看好下半年封測價格仍有上漲空間，同時，第2季營收可望優於首季表現，在出貨增加及價格上漲的效應下，市場法人也看好該公司第2季獲利可望持續向上推升。

南茂今年第1季合併營收64.65億元，季增2.5%，已是該公司連續第2季度營收創歷史新高，而第2季以來，在主要的客戶端需求，目前三大記憶體DRAM、NOR Flash及NAND Flash，客戶拉貨動能持續強勁，預期在記憶體領域出貨維持明顯成長，另外，在面板驅動整合觸控驅動IC，客戶下單量也持續成長，因此，公司看好第2季營收有機會挑戰連續第三個季度創下歷史新高水準。

此外，封測價格方面，由於目前市場需求仍相當旺盛，主要來自5G及車工規數位轉型帶動對半導體需求，使市場供應明顯不足、造成整體產能供需失衡，該公司也看好下半年價格仍有機會再向上調漲。

以全年來看，南茂今年營運成長動能，除了來自產品價格數波調漲之外，該公司也自去年底即進行擴產布局，第2季底預計也將有新增打線機台陸續上線，而新增機台的產能目前也全數被客戶訂走，預計新增產能將是今年下半年推升營運持續優於上半年的重要動能。

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