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台灣光罩獲台積電擴大釋單 業務量噴發

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

晶圓代工廠產能需求持續滿載，帶動晶圓光罩強勁需求，台灣光罩（2338）受惠晶圓代工龍頭台積電（2330）將自有產能放在先進製程，釋出成熟製程晶圓光罩委外代工，推升台灣光罩營運，市場更傳出，近期台積電加大委外力道，台灣光罩先前只生產六個步驟的前兩項，不過6月將包下全部光罩生產，成營運大補丸。

台積電將產能鎖定在獲利高的先進製程，釋出成熟製程晶圓光罩委外代工，作為供應商的台灣光罩自去年第4季以來，接單暢旺，產能至今都維持滿載，且在供不應求的態勢下，今年以來調漲價格1-2成不等，急單更加價達5成以上，帶動每月營收站穩4億元以上，4月營收更是一舉來到4.8億元，創單月營收歷史新高，月增13.5%、年增35.6%。

供應鏈透露，台積電擴大成熟製程晶圓光罩委外代工的幅度，以光罩生產六個步骤來看，包括曝光、烘烤、顯影、蝕刻、去除光阻和清洗，台灣光罩原先只做前二個步骤，不過6月開始，包下整個光罩生產，因此對營運來說可說是大補丸；法人看好在業務量成長之下，台灣光罩5、6月營收可望再創佳績，推估第2季營收與獲利雙創新高可期。

台灣光罩繼切入90奈米、65奈米等較高階製程光罩後，公司也規劃跨入40奈米和28奈米，其中40奈米目標是今年底至明年初量產，而28奈米則預計本季啟動，其中，12吋晶圓光罩訂單湧現且出貨暢旺，營收占比將由去年的10%提升到今年的20-25%，將明顯推升營收及獲利成長；法人認為，晶圓代工廠將成熟製程光罩委外已成趨勢，未來公司可爭取到更多來自晶圓代工大廠的訂單機會。

台灣光罩日前董事會通過發行國內第三次無擔保轉換公司債，發行總面額上限新台幣20億元整，據悉將全數拿來購買機器設備進而擴產，以滿足現階段和未來的市場需求。

晶圓代工廠 台積電

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