宏碁加入RE100倡議 2035年使用100%再生能源

中央社 / 台北27日電

電腦品牌廠宏碁今天舉行全球線上發表會，推出多款輕薄筆電、Chromebook、顯示器及電競新品，並宣布加入RE100倡議，承諾於2035年使用100%再生能源

宏碁同時發表Earthion永續平台，凝聚宏碁內部員工與供應鏈夥伴的力量，擴大永續行動的影響力。Earthion名稱由Earth（地球）和Mission（使命）兩個詞組合而成。

全新Aspire Vero筆電是宏碁在Earthion平台第一款永續導向產品，機身及鍵帽大量採用消費後回收（PCR）塑料，包裝全面使用環保設計，外盒以80%至85%的再生紙漿製成，電源轉換器上的塑膠保護套也以紙製品代替。保護袋及鍵盤與螢幕間的隔離膜均由100%工業再生塑料製成。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示，目前宏碁已得到友達光電、仁寶電腦、群創光電及廣達電腦等企業夥伴的承諾，期待未來有更多合作夥伴加入Earthion永續平台，加速綠色設計及流程開發，讓宏碁能實現使用100%再生能源的目標。

宏碁除了承諾將在2035年全面採用再生能源之外，更宣布加入RE100倡議；RE100是全球企業使用再生能源的倡議行動，匯集全球數百家致力達成100%使用再生電力的企業。宏碁從2013年起，旗下就有許多業務開始採用綠色能源。截至2020年，宏碁集團的可再生能源使用率已達44%。

今天宏碁發表的新產品包括Swift X筆電，搭載最新AMD Ryzen 5000系列行動處理器及NVIDIA GeForceRTX 3050 Ti筆電顯示晶片，重量1.39公斤，機身厚度17.9公釐，電池續航力可達17小時。

其他宏碁新品包括電競筆電、Predator Orion與Nitro系列電競桌機、全新HDR（高動態範圍）電競顯示器、業界首款搭載17.3吋螢幕的Chromebook筆電、ConceptD創作者系列筆電等。

宏碁 電競筆電 再生能源

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