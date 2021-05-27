宏碁發表四款新Chromebook 領先業界推17吋大螢幕機種

PC品牌大廠宏碁（2353）衝刺教育市場，如同市場預料，推出表四款全新Chromebook筆電，其中，Acer Chromebook 317更是業界第一款採用17吋大螢幕的Chromebook。

宏碁今（27）日晚上舉行next@acer全球線上發表會，推出表四款全新Chromebook筆電。宏碁指出，全新Chromebook系列皆搭載時下最新、最熱門的科技與功能，滿足一般消費者、學生以及商務人士的使用需求。

宏碁資訊產品事業筆記型產品事業總處長林恭正表示，從10年前推出Chromebook開始，宏碁就致力於透過創新的方式，推出各種外型規格，進而鼓勵使用者創造、學習，並突破侷限。今天，我們邁向了另一個里程碑，推出業界第一款17.3吋Chromebook機型，是居家辦公或遠距學習的最佳尺寸。

英特爾客戶運算事業群副總裁暨筆電創新部門總經理Josh Newman指出，透過與宏碁的深入合作，全新Acer Chromebook Spin 713象徵英特爾Evo筆電平台邁向重要里程碑；作為世界首款英特爾Evo平台驗證的Chromebook產品，搭配Thunderbolt™ 4傳輸技術，讓效能體驗、回應速度及電池續航力達到全新標竿。英特爾正開拓新的可能性，為消費者帶來更好的遊戲體驗、創造力及娛樂饗宴。

全新Acer Chromebook 317（CB317-1H))配備17.3吋FHD超大螢幕，主打窄邊框、防眩光塗層，完整呈現影像的鮮活色彩，視覺體驗全面升級，為使用者打造更完善的工作空間，大幅提升串流體驗及工作效率。

除了大尺寸顯示器外，使用者還可以選配FHD攝影鏡頭，享受更順暢的視訊聊天、會議體驗，是居家辦公、遠距學習的最佳利器。不僅如此，使用者更可選配觸控螢幕面板，讓操作更加靈活。

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