宏碁衝刺創作者市場 揭曉SpatialLabs開發者計畫

PC品牌大廠宏碁（2353）今（27）日晚上舉行next@acer全球線上發表會，宏碁衝刺創作者市場，除升級相關PC產品線外，首度揭曉SpatialLabs，結合最先進的光學技術、顯示器及感應技術，將虛擬世界更真實融入現實世界，提供使用者最新、最直覺的3D體驗。

宏碁宣布升級旗下ConceptD系列創作者筆電陣容，全面搭載第11代Intel® Core™ H系列處理器，並有多款顯示晶片可供選擇，包括NVIDIA® GeForce RTX™ 30系列筆電顯卡，以及採用NVIDIA Ampere架構的全新NVIDIA® RTX™ 專業級筆電顯示晶片，透過NVIDIA Studio生態系統以及專用驅動程式的技術支援，可增加創意應用程式的性能及可靠度，以達到最佳水準。

全新ConceptD 5筆電更搭載16吋顯示器（16：10長寬比），讓創作者不必再特意調整工作列或縮放預覽視窗大小，就能輕鬆瀏覽、編輯影片。

在SpatialLabs開發者計畫方面，宏碁指出，透過SpatialLabs，畫面內容可浮現在螢幕前，創作者無需配戴特殊眼鏡，就能即時以360度視角檢視創作作品。

此外，宏碁亦針對所有對SpatialLabs創作有興趣的虛幻引擎（Unreal Engine）開發者，推出了開發者計劃，參與計畫的創作者將可取得ConceptD SpatialLabs原型筆電，完整體驗全套解決方案。

宏碁公司共同營運長高樹國表示，基於對ConceptD創作者的承諾，我們很高興能發表SpatialLabs－宏碁打造沉浸式體驗的最新成果。SpatialLabs能優化3D設計師的工作流程，讓他們能更專注於發揮創意。對於開發者，透過對於虛幻引擎的支援，SpatialLabs能讓他們在各種應用打造令人驚豔的體驗。

SpatialLabs的體驗是由眼部追蹤解決方案、立體3D顯示器以及即時渲染技術所組成。眼部追蹤解決方案包含設備頂部的立體視覺鏡頭，可追蹤使用者眼部與頭部的位置和動作。

此外，將提供開發者計畫參與者的ConceptD SpatialLabs原型筆電，配備UHD 2D顯示器，透過光學貼合技術，在顯示器上層加裝液晶柱狀透視鏡，打造創新的顯示器機型，可用於瀏覽2D及3D內容。

彙集這些功能，圖像處理技術能夠讓使用者左右眼所見的影像疊合，創造出立體畫面浮現在螢幕前的全新3D體驗。即時渲染技術，讓使用者可利用SpatialLabs Experience Center包含的應用程式進行3D模型創作，隨時檢驗創作設計、增強設計工作流程、展示帶有互動的沉浸式設計，皆可以3D畫面呈現。

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