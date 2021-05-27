宏碁2035年使用100％再生能源 首款環保概念筆電問世

PC品牌大廠宏碁（2353）今（27）日晚上舉行next@acer全球線上發表會，主題為NEW PERSPECTIVES，由宏碁董事長陳俊聖開場，宣布集團正式加入RE100倡議，承諾於2035年實現使用100％再生能源，宏碁並發表Earthion永續平台，經由該平台理念的首款產品Aspire Vero筆電也正式面世。

陳俊聖表示，目前宏碁已得到友達光電、仁寶電腦、群創光電及廣達電腦等企業夥伴的承諾，我們也期待未來有更多合作夥伴加入宏碁Earthion永續平台，加速綠色設計及流程的開發，讓我們能夠實現使用100％再生能源的目標。

宏碁多年以來一直致力提高能源使用效率。自2008年起，便加入CDP（原碳揭露計畫）供應鏈系統，管理供應鏈造成的環境影響，甚至將該管理系統已擴展至一級與二級供應商；更自2012年開始，透過能源管理及綠色能源的使用，以2009年為基準年，設定2020減碳目標。藉由持續努力和推動，截至2020年底統計，宏碁集團（含全球業務及其所有子公司）也順利達成全球總碳排量減少60％的里程碑。

宏碁早在2013年起，旗下就有許多業務開始採用綠色能源，甚至在有些地區亦安裝太陽能板發電。截至2020年，宏碁集團的可再生能源使用率已達44％。

Earthion名稱由 Earth（地球）和Mission（使命）兩個詞組合而成，藉由創新及整合性解決方案因應環境的挑戰，透過Earthion進一步履行對環境的承諾，同時代表保護環境的使命。

目前，宏碁的目標十分明確，將利用綠能及永續材料，結合供應商與合作夥伴的力量，攜手打造Earthion平台，並首先推出一款強調環保永續的筆電—Aspire Vero。

Aspire Vero是Earthion平台之下推出的第一款產品，以全新的方向重新構思電腦製程。不僅機身及鍵帽大量採用消費後回收（PCR）塑料，包裝更全面使用環保設計，外盒以80％至85％的再生紙漿製成，電源轉換器上的塑膠保護套也以紙製品代替。此外，保護袋及鍵盤與螢幕間的隔離膜也均由100％工業再生塑料製成。

Aspire Vero的永續概念更延伸到整體機身設計上，首先，包裝外盒上的所有圖樣均使用環境友善的大豆墨水印製，筆電外殼也不含任何化學噴塗顏料，減少環境影響；其次，機身全面使用易取得的標準化螺絲，大幅簡化了機身拆卸的流程，便於機型升級使用以及產品生命週期最後的回收。

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