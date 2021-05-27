快訊

獨／新北稅捐處傳一例確診 員工質疑：同層樓未被匡列

人命關天柯文哲不等了 北市正想辦法自購疫苗 新北仍喊同步中央

飛利浦來台推出OLED935大型顯示器 訴求品牌中頂規機種

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

歐系影音家電大廠Philips飛利浦來台全新推出OLED935大型顯示器，身為品牌中的頂規機種，OLED935將獨家Ambilight情境光源科技升級為四面色彩延伸，進化炫彩視覺並加乘觀影氛圍，搭載超跑頂規等級Bowers &； Wilkins音響，與機身一體成型配置。

輔以歐風簡約高級質感設計，集美學工藝、創新情境光源技術、極致美聲與聯網便利性於大成，將觀影、追劇的休閒娛樂提升至新的層次，如同將居家環境轉化為劇院級影音娛樂空間，一鍵啟動身歷其境的最佳聲「視」饗宴。

隨著現代消費者越來越重視居家生活品質，飛利浦表示，今年推出全新OLED 935大型顯示器，打造系列商品中的金字塔尖端機種，將獨家專利Ambilight情境光源升級為四面色彩延伸，由螢幕邊緣流溢出的炫彩燈光科技，可與播放影音同步變化，無論追劇、玩遊戲、看球賽都能讓視覺氣氛更加曼妙，帶來更立體的情境式觀影感受。

同時配置第五代P5 AI智慧影像處理器與出色的顯色性能，加入了AI演算法強化畫面的細節處理，提供清晰對比與銳化度、鮮豔色彩，並優化訊號源，使OLED935呈現精確色彩與極致流暢畫面，逼真色彩如實呈現，就像身歷其境一般細膩精彩，享受宛如身在劇院般的觀影享受。

飛利浦指出， 935於音效性能方面也同樣配備頂級規格，搭載超跑等級Bowers & Wilkins音響，一體成型融入整體高級簡約的歐風外型設計，頂級工藝打造如家居精品的視聽設備。同時也支援劇院級雙杜比功能（Dolby Vision + Dolby Atmos），喇叭提升至70W 3.1.2聲道，由聲霸完整支援杜比全景聲天空聲道。

並同步具備多端支援的功能，讓家庭娛樂無所侷限，支援藍牙傳輸、DTS Play-Fi無縫連接；任意切換Youtube、Netflix等APP的Google Assistant智能配備功能。

飛利浦OLED935大型顯示器即日起於全台指定通路、線上購物平台販售，建議售價65型129，900元，55型109，900元 。至6月24日於指定線上購物平台購買，憑購買憑證至官方Line登錄即可獲得GEORG JENSEN行李箱、飛利浦抗噪耳機、LINE TV年卡三大好禮。

飛利浦 OLED 顯示器

延伸閱讀

元太 推觸控電子紙模組

就是少了台灣！iMac、iPad Pro與Apple TV 4K 明天起在美國、香港等地上市

遠端工作更流暢 這8個iPhone、iPad、Mac使用祕技必學

宏碁電競NB 在美熱銷

相關新聞

儲存市場需求旺 群聯砸6億元購地布局擴廠成長能量

NAND控制晶片大廠群聯（8299）看好目前半導體產業處於超級景氣循環期，市場的需求依舊強勁，客戶的合作專案每天接踵而來...

玩美移動結盟Snapchat推AR試妝 獲雅詩蘭黛採用

軟體大廠訊連（5203）轉投資公司玩美移動與美國社群媒體業者Snap近期宣布，美妝品牌雅詩蘭黛集團將成為第一個在Snap...

昌益事業群加入抗旱陣營 捐竹北工地伏流水予半導體廠

水情岌岌可危的新竹地區，是竹科半導體用水大戶聚集地，在地建商昌益事業群副董事長朱彥龍今（27）日表示，捐出竹北建案工地開...

永齡攜手夏普 捐奈米蛾眼科技防護面罩給雙北市

永齡基金會攜手夏普公司為雙北市抗疫加油，捐贈 2000 組日本原裝夏普奈米蛾眼科技防護面罩，今（27）日運送至新北市政府...

郭台銘體裇醫護 捐雙北2,000組夏普防護面罩

永齡基金會攜手夏普公司為雙北市抗疫加油，捐贈2,000組日本原裝夏普奈米蛾眼科技防護面罩，今（27）日運送至新北市政府衛...

日媒：台積攜手Sony 在日設晶片廠

台積電的護國神山地位響遍國際，連日本也爭取設廠。日本知情官員透露，日本經濟產業省正在撮合Sony與台積電共同投資一兆日圓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。