飛利浦來台推出OLED935大型顯示器 訴求品牌中頂規機種

歐系影音家電大廠Philips飛利浦來台全新推出OLED935大型顯示器，身為品牌中的頂規機種，OLED935將獨家Ambilight情境光源科技升級為四面色彩延伸，進化炫彩視覺並加乘觀影氛圍，搭載超跑頂規等級Bowers &； Wilkins音響，與機身一體成型配置。

輔以歐風簡約高級質感設計，集美學工藝、創新情境光源技術、極致美聲與聯網便利性於大成，將觀影、追劇的休閒娛樂提升至新的層次，如同將居家環境轉化為劇院級影音娛樂空間，一鍵啟動身歷其境的最佳聲「視」饗宴。

隨著現代消費者越來越重視居家生活品質，飛利浦表示，今年推出全新OLED 935大型顯示器，打造系列商品中的金字塔尖端機種，將獨家專利Ambilight情境光源升級為四面色彩延伸，由螢幕邊緣流溢出的炫彩燈光科技，可與播放影音同步變化，無論追劇、玩遊戲、看球賽都能讓視覺氣氛更加曼妙，帶來更立體的情境式觀影感受。

同時配置第五代P5 AI智慧影像處理器與出色的顯色性能，加入了AI演算法強化畫面的細節處理，提供清晰對比與銳化度、鮮豔色彩，並優化訊號源，使OLED935呈現精確色彩與極致流暢畫面，逼真色彩如實呈現，就像身歷其境一般細膩精彩，享受宛如身在劇院般的觀影享受。

飛利浦指出， 935於音效性能方面也同樣配備頂級規格，搭載超跑等級Bowers & Wilkins音響，一體成型融入整體高級簡約的歐風外型設計，頂級工藝打造如家居精品的視聽設備。同時也支援劇院級雙杜比功能（Dolby Vision + Dolby Atmos），喇叭提升至70W 3.1.2聲道，由聲霸完整支援杜比全景聲天空聲道。

並同步具備多端支援的功能，讓家庭娛樂無所侷限，支援藍牙傳輸、DTS Play-Fi無縫連接；任意切換Youtube、Netflix等APP的Google Assistant智能配備功能。

飛利浦OLED935大型顯示器即日起於全台指定通路、線上購物平台販售，建議售價65型129，900元，55型109，900元 。至6月24日於指定線上購物平台購買，憑購買憑證至官方Line登錄即可獲得GEORG JENSEN行李箱、飛利浦抗噪耳機、LINE TV年卡三大好禮。

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