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圓展推出新一代平板電腦充電同步車 應援行動教育

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

全球自動追蹤PTZ攝影機與智慧未來教室、遠距教學領導品牌圓展科技（3669）推出全新一代的充電車解決方案AVer C30u+，輕便的外型好移動、不佔空間，卻能容納高達30台iPad、AndroidTM 、Windows或 ChromebookTM平板電腦，可同時進行充電和存放，更能同步教學資料，成為行動教育最強後盾。

圓展今(27)日表示，在平板電腦等數位工具的幫助下，學校教育有了更多元、活潑的樣貌，也使學習方式從課堂紙筆，拓展到透過網路無遠弗屆的行動學習，而圓展全新一代的平板電腦充電及同步車C30u+，進階了智能及安全的設計，提供學校更有效的載具管理方式。

C30u+車身俐落的設計，極適合空間有限的小型教室；並且擁有30組獨立的USB Type-C插槽，可正反隨插即充，提供更好的供電效能；另外三層活動式托盤，讓學生上課前輕鬆拿取平板，下課後快速放回車內充電，學習玩樂兩不誤。

圓展指出，還有一個令人驚豔的功能，支援Apple Configurator。老師或設備管理師可透過Mac電腦上的iTunes或Apple Configurator，同步教學資料到學生平板，一次管理30台iPad，輕鬆又省時。此外，車身側面配備30個獨立的LED指示燈，一眼就知道充電進度；加上兩組外接電源插座，可變身行動講台為教室內其他設備充電，一台充電車多用途，大大增加設備的活化。

安全環節方面，C30u+在各項安全的考量面面俱到，讓學校非常安心。C30u+採用鋼製前後門及三點式安全鎖，提供最全面的保護，不讓宵小有機可趁；貼心設計的電源線收納掛勾，整齊收納成就電源線的隱身術；車身裝設兩個散熱風扇加上機身散熱孔，增強空氣對流，不必擔心過熱。

平板電腦 圓展

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