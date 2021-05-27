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聯德投資新冠快篩公司 成第一大股東

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

聯德控股-KY （4912） 今（27）日公告指出，與關鍵禾芯科技股份有限公司股權簽約，取得關鍵禾芯科技股份有限公司28%股權，為該第一大股東；交易總金額為2000萬元。據悉，關鍵禾芯科技為核酸 （RNA／DNA） 檢測晶片商，可對於現階段最急需的新冠病毒（COVID-19）進行快篩，聯德藉此跨入生物科技，加入抗疫行列。

本土疫情嚴峻，也因為採檢量暴增，出現採檢塞車後的「校正回歸」，加上不少企業希望能自行採取快篩、有效抗疫，快篩商機大爆發。

開發核酸 （RNA／DNA） 檢測晶片的關鍵禾芯科技，可對於現階段最急需的新冠病毒（COVID-19）進行快篩，不同於目前市面上的快篩試劑，此檢測晶片是一次性檢測、去中心化，也就是無須將檢測體送回醫院、醫學中心進行複判，即便在家使用也可知道檢測結果，準確率也大幅提高。同時，也可針對手足口病（腸病毒）、大腸癌、肝癌、川崎症等疾病快速檢測。

據該公司網站指出，關鍵禾芯科技成立於2016年3月，具備晶片設計自主研發能力與產品量產能力。產品技術包括核酸（RNA）檢測晶片、指紋驅動晶片、模組（玻璃式、可撓式）碳化矽功率晶片，獲證發明專利40餘篇，獲證地區涵蓋台灣、美國、大陸。

該公司核酸（RNA）檢測模組與長庚大學醫學院團隊合作，相較於傳統核酸檢測產品，不需要透過專業設備或專業人員，檢測方式採用電訊號，自己在家就可以針對傳染性疾病的核酸快速篩檢，時間僅需要5分鐘，就可以知道是否確診，費用也相對目前普遍使用的檢測方式便宜許多。

據悉，該公司目前針對新冠病毒篩檢，正進行各種相關技術調適階段，防疫期間可透過EUA通道（FDA緊急授權）快速領證，希望能趕在11月底前上市。手足口症篩檢也預計在年底試驗完成領證，進入全球市場。

聯德控股-KY取得被投資方所有產品之銷售、製造及業務之統籌權，聯德控股-KY擬透過本策略投資案，加強長期集團成長動能。

晶片 科技股

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