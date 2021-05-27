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雷虎科技現增過關 同步獲得中華電信業無人機採購案

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導

雷虎科技（8033）現金增資案，今（27）日經主管機關審查通過公告申報生效。雷虎科技計畫發行新股2，000萬股，預計募集2億至2.5億元，實際價格待該公司6月初董事會決定。

雷虎科技除計畫將此次所募集的資金用於降低負債外，並積極用於充實營運資金，進一步擴大投資無人機事業及搶攻國際商用電信市場。雷虎科技前四月合併營收4.12億元、年增47.3%。

雷虎科技同步取得中華電信110年機動式防救災行動通訊平台（無人機載式）採購案，在通傳會（NCC）與中華電信對無人機科技應用於電信行業的支持下，雷虎科技終於得以將此項技術商品化，成為領先世界的最先進4G／5G電信無人機救備。

雷虎科技表示，此次得標將可挹注今年下半年無人機的業績，有了中華電信的加持，雷虎科技將如虎添翼，未來更可將此技術輸出國外，並配合中華電信搶占全球4G／5G無人機基地台商機。

展望未來，法人說，隨著電信業及各行各業對無人機應用需求大增，雷虎科技無人機出貨預期可逐年成長。

無人機 中華電信 4G

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