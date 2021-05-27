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超微攜Mercedes-AMG Petronas電競隊 推高戰力遊戲平台

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

超微AMD）與Mercedes-AMG Petronas一級方程式車隊Mercedes-AMG Petronas電競戰隊宣布一項新合作案，為該戰隊提供冠軍級運算技術以及發揮虛擬賽車戰力的效能。

透過這項結盟，AMD為Mercedes-AMG Petronas電競戰隊提供採用AMD RDNA 2遊戲架構的AMD Radeon RX 6900 XT顯示卡、採用「Zen 3」核心架構的頂尖AMD Ryzen 7 5800X桌上型處理器，為PC玩家帶來最快的處理核心。

再加上先進的Radeon Software繪圖驅動軟體，造就最快的畫面更新率與超低延遲的遊戲運行效果。

針對電競遊戲進行優化，AMD硬體與軟體技術將為Mercedes-AMG Petronas電競戰隊的駕駛員在虛擬賽道上提供超快的點擊反應速度、流暢的駕駛體驗、以及無與倫比的競爭優勢。

憑藉AMD為戰隊的遊戲主機提供核心組件，包括AMD Smart Access Memory、AMD Radeon Anti-Lag、AMD FidelityFX對比調適銳化（CAS）、以及多項Ryzen技術，進一步優化競技電競遊戲，發揮更高效能，營造極其流暢、瞬間反應的遊戲體驗。

AMD將為新設置的Mercedes-AMG Petronas電競培訓中心贊助遊戲系統，這處位於英國布萊克利的中心預計於2021年稍後啟用。這個世界級電競培訓基地將提供配備AMD核心技術的頂尖遊戲設備，協助電競選手提升戰技，培育新生代電競駕駛員。

雙方的新結盟拓展AMD與Mercedes-AMG Petronas一級方程式車隊在推動極致效能的合作，繼續為車隊駕駛員提供搭載AMD核心的電競遊戲主機，作為練習與實戰之用。

AMD指出，雙方延續先前多年合作關係，在賽場與幕後開發領域合力為Mercedes-AMG Petronas車隊挹注加速動能。

AMD 電競 軟體 超微

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