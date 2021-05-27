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搶攻安全科技商機 普萊德線上參展國際安全科技展

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

網通品牌普萊德科技（6263）將參加全球安全科技大展IFSEC Connect 2021，展期為 2021年6月1日至6月30日，採線上展出，普萊德表示，將展示最新安防監控網路基礎建設設備和管理方案，包括全球首款扁平式802.3bt PoE++ 95瓦交換器與高階工業級網通設備，提昇智慧城市、智慧交通、公共區域網路以及工業物聯網的安全監控應用效能。

普萊德指出，為強化安控系統應用效益，打造全球首款扁平式可觸控網管 802.3bt PoE++ 95瓦交換器，管理者可即時管理安全監控網路設備傳輸和電力，最新802.3bt PoE++ 95瓦網路設備系列具有獨家PoE智慧管理和Cybersecurity功能，提昇安控網路系統佈建彈性和資安保護。

普萊德表示，第三層網管95瓦802.3bt PoE++ 交換器提供高達2，280全足瓦的網路電力，搭載創新的熱抽換電源模組設計，滿足網路同時連結多樣高功率受電設備及高頻寬網路監控影像需求，加速智慧監控、智慧照明、IoT網路之應用。

針對戶外和嚴苛環境之安全監控系統佈署，普萊德將展出EN50155防震防水智慧交通網管交換器，利於交通運輸、鐵道路系統之安控網路應用，確保在震動環境中，監控影像傳輸資訊不間斷。

普萊德 網通設備 智慧城市

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