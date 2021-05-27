聯德控股入股關鍵禾芯科技 搶攻新冠肺炎快篩商機

機殼暨沖壓件廠聯德控股-KY（4912）今（27）日宣布，公司為切入新冠肺炎快篩市場，已斥資2，000萬元投資關鍵禾芯科技，並取得約28%股權，躍居該公司第一大股東，未來將取得所有產品之銷售、製造及業務的統籌權。

聯德控股指出，隨著本土疫情嚴峻，採檢量正快速暴增，甚至出現採檢塞車後的「校正回歸」，因此公司決定跨足生物科技，投資開發核酸（RNA／DNA）檢測晶片的關鍵禾芯科技，可對於現階段最急需的新冠肺炎進行快篩。

聯德控股表示，不同於目前市面上的快篩試劑，此檢測晶片是一次性檢測、去中心化，也就是無須將檢測體送回醫院、醫學中心進行複判，即便在家使用也可知道檢測結果，不用再面臨「校正回歸」問題，準確率也大幅提高。此外，此一快篩也可針對手足口病（腸病毒）、大腸癌、肝癌、川崎症等疾病快速檢測。

關鍵禾芯科技成立於2016年3月，具備晶片設計自主研發能力與產品量產能力。產品技術包括：核酸（RNA）檢測晶片、指紋驅動晶片、模組碳化矽功率晶片，獲證發明專利40餘篇，獲證地區涵蓋台灣、美國、中國大陸。

據悉，關鍵禾芯科技核酸檢測模組與長庚大學醫學院團隊合作，相較於傳統核酸檢測產品，不需要透過專業設備或專業人員，檢測方式採用電訊號，自己在家就可以針對傳染性疾病的核酸快速篩檢，時間僅需要5分鐘，就可以知道是否確診，費用也相對目前普遍使用的檢測方式便宜許多。

展望未來，目前針對新冠病毒篩檢，關鍵禾芯科技正進行各種相關技術調適階段，防疫期間可透過EUA通道（FDA緊急授權）快速領證，希望能趕在11月底前上市，而手足口症篩檢也預計在年底試驗完成領證，進入全球市場。

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