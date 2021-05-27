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中華電信今宣布 下周獨家開賣華碩Zenfone 8 256G

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

中華電信（2412）27日宣布，6月1日起，華碩（2357）Zenfone 8將於中華電信全台服務據點及網路門市正式開賣，其中獨家銷售華碩Zenfone 8 256G。

台灣5G開台以來，各家業者積極搶攻5G用戶升級，搭配各種智慧手機就是吸引用戶升級關鍵之一，中華電信表示，搭配精采5G購機方案月繳1,399元，綁約30個月租期，行動VIP客戶享最高折5,000元，專案優惠價只要1,990元，6月30日前申辦再享購物金最高1,500元。

中華電信強調，防疫期間免出門，中華電信貼心提供網路門市申辦購機，手機免費宅配到府服務。

中華電信表示，申辦ZenFone 8搭配精采5G購機方案，亦可同享中華電信5G客戶專屬的Hami Video 5G館，有VR Show、VR Sport、韓國The Show多視角、2021金唱片多視角、4K影視等精彩內容免費看的優惠。

中華電信 5G 智慧手機

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