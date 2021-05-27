蘋果新一代處理器A15 傳採用台積電5奈米製程

由於下半年即將進入新品發布會，蘋果新一代處理器「A15」傳出已經在代工廠台積電（2330）投產，處理器代號為「Crete」，預計8月會大量產出，趕上第4季終端產品上市時程。

依照蘋果過往的產品步調，今年將會推出新一代智慧型手機「iPhone 13」系列，手機所使用的處理器則為「A15」，市場傳出產品代號為「Crete」，採用台積電5奈米製程。

外界預估，從時程來看，蘋果的「A15」處理器已於本月在台積電投產，大約8月會大量產出，新品則於第4季開賣，追回以往的產品步調。

因去年初全球備受新冠肺炎疫情干擾，蘋果當時的產品發布計畫也受到影響，大約延後一個月。法人預估，今年將會重新回到正常的腳步。

至於蘋果下一代處理器「A16」則計畫使用台積電4奈米製程，投產時間則會落在明年第2季，並於明年第3季大量生產。

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