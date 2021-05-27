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三竹宣布 免費提供企業專用即時通訊軟體「CoLine」

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
三竹所開發的企業即時通訊軟體「CoLine」將免費提供給各公司行號及團體使用。圖／三竹資訊提供
三竹所開發的企業即時通訊軟體「CoLine」將免費提供給各公司行號及團體使用。圖／三竹資訊提供

疫情升溫，為降低面對面接觸，政府呼籲民眾減少不必要移動與交流，各企業也應採取分流或是居家辦公，三竹資訊（8284）今（27）日宣布，將免費提供由三竹資訊所開發的企業即時通訊軟體「CoLine」給各公司行號及團體使用。

三竹表示，「CoLine」曾榮獲經濟部工業局科技研究發展專案補助，並於107年通過經濟部工業局共同供應契約採購評選，是一套符合國家級資訊安全的企業通訊軟體。三竹為開放給企業團體使用，也將系統主機與後端運算系統全體加固，有需要的企業團體都可以隨時下載使用。

三竹指出，「CoLine」是專為企業團體設計的運營協作軟體，完全在地化開發，健全的資安防護建置，檔案傳輸皆使用憑證加密，圖片內容更設置浮水印，後台設置多種管理功能與詳細紀錄，可掌握成員上線狀態，與資料來源與去向，降低內部訊息外流的風險，至少提升全員15%以上工作效能。

另外，為符合企業團體能快速導入企業使用，系統可一筆匯入多成員資料，快速建立群體資訊，不需耗費大量時間建立。於貼文功能上，也提供公告、預約貼文，與無聲發布等各種形式可應用選擇。若是有關團體內部的重要貼文，管理者也可設定強制閱讀，以增強任務布達，方便管理者對團體內部管理。

軟體 工業局 經濟部

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