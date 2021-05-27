瑞昱新電競網路解決方案 獲台北國際電腦展創新設計獎

網通晶片廠瑞昱（2379）今（27）日宣布，新一代高度整合電競網路解決方案，榮獲2021台北國際電腦展創新設計獎，獲獎的產品類別屬於遊戲硬體、軟體、與周邊設備類。

瑞昱指出，新一代高度整合電競網路解決方案結合了2.5GbE 電競乙太網路控制器Dragon頻寬管理功能、Wi-Fi 6

與智能交換機技術（RTL8125BG + RTL8852AE & RTL9313 +RTL8221B），專為期待能使用最高網速的電腦遊戲用戶所設計。

瑞昱表示，玩家最懊惱發生網路延遲，用戶除了玩線上遊戲外，同時也會透過其他線上應用軟體與隊友溝通，而用戶與家中的其他使用者透過同一台網路交換機上網會占用對外頻寬資源，進而加劇遊戲的延遲狀況。

瑞昱的智能2.5G交換機技術和Dragon頻寬管理功能，可自動排程線上遊戲程式的優先級，無需複雜的設置，確保玩家能擁有更快、更流暢的線上體驗。

瑞昱指出，Dragon是一款適用於電競筆記型電腦，桌上型電腦，電競主機板，擴充網卡和USB介面的隨身網路埠的智能頻寬控制軟體，能連續且即時地監控遊戲玩家的網路健康狀況，自動檢測所有線上應用程式的流量並排序優先級，為玩家提供最佳的網路遊戲體驗。

瑞昱2.5G電競乙太網路解決方案不僅提供比千兆網卡更快2.5倍的傳輸速度，還具有獨特的Rx High Priority硬體設計，作為VIP快速通道來加速遊戲封包的接收速度。

瑞昱指出，Dragon的R-rowStorm功能允許終端用戶同時啟用瑞昱的2.5G乙太網路和Wi-Fi 6介面，以增加有效頻寬。

市面上多數頻寬優化方式都採用純軟體的解決方案，瑞昱透過硬體和軟體解決方案完美地結合，將提供比任何頻寬控制軟體都還更有感的網路優化效能。

瑞昱智能交換機技術是解決遊戲與其他線上應用程式在上行頻寬壅塞的關鍵。市面上當前的交換機需要終端用戶自行設定QoS與各埠的優先權，而瑞昱的智能交換機技術可提供免設定的自動優先排程遊戲流量的功能。

瑞昱發言人黃依瑋副總表示，很高興向全球展示第一個智能自動優化電競網路的解決方案，提供玩家擁有最快、最流暢的線上體驗。瑞昱超過30年的網路技術開發經驗，使我們能夠為客戶提供最受市場歡迎、最可靠且具成本效益，同時也是能提供最友善設計導入的電競網路解決方案。

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