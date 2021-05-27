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儲備下個20年成長能量 群聯斥資6億購地佈局擴廠能量

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

快閃記憶體控制晶片及儲存解決方案廠商群聯電子（8299）近幾年營運積極轉型，由10年前幾乎完全由消費型產品，到近年來消費型產品佔營收比重已降至三成，而公司營運也呈現逐年成長，該公司今（27）日表示，為因為公司下一個20年的成長，董事會通過將土地購買議案，預計總交易金額約6億元。

聯電子董事長潘健成表示，新購的土地案坐落於新竹市香山區，距離群聯的苗栗竹南總部約5分鐘車程，總土地面積達4675坪，總交易金額約新台幣6億元。由於群聯總部所屬的廣源科學園區已經沒有多餘的土地可以購置擴廠，因此在權宜考量之下，選擇了一個距離總部只有5分鐘車程的地點進行土地的購置。

此外，潘健成接著說明，由於半導體產業目前正處於超級景氣循環期，市場的需求依舊強勁，客戶的合作專案每天接踵而來，因此群聯預計今年總共需要增加300至500位優秀的工程師加入。再者，考量群聯未來20年持續成長的需求，現有的土地與研發空間已不敷未來使用，超前部署已是當務之急。展望未來，群聯將持續密切觀察半導體產業與市場需求，隨時彈性的進行資源的調配，全力滿足全球客戶與夥伴的需求。

群聯自消費型儲存市場創業起家，並自2010年起啟動轉型大計，耕耘各種高階儲存市場，包含工控、車用、電競遊戲、伺服器、Embedded ODM等儲存市場，至今超過70%的營收貢獻度來自非消費型儲存市場；再加上群聯自2015年加碼投資研發比率，並於2019年推出全球首款的消費型PCIe Gen4 SSD控制晶片E16，打響群聯於全球儲存市場的知名度，全球的新舊夥伴與客戶均提升與群聯合作的深度與廣度，也因此，群聯董事會通過土地購買議案，儲備下一個20年的成長能量。

群聯 控制晶片 聯電

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