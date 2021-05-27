快訊

陳時中親還原BNT接洽過程 我國改「台灣」起慢慢脫序

解隔離新制！符3條件 一採Ct值≥30可解隔離

儲存市場需求旺 群聯砸6億元購地布局擴廠成長能量

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導
群聯董事長潘健成（本報系資料庫）
群聯董事長潘健成（本報系資料庫）

NAND控制晶片大廠群聯（8299）看好目前半導體產業處於超級景氣循環期，市場的需求依舊強勁，客戶的合作專案每天接踵而來，考量群聯未來20年持續成長的需求，今（27）日經董事會通過土地購買議案，土地案坐落於新竹市香山區，總土地面積達4675坪，總交易金額約新台幣6億元。

群聯表示，公司自消費型儲存市場創業起家，並在2010年起啟動轉型大計，耕耘各種高階儲存市場，包含工控、車用、電競遊戲、伺服器、Embedded ODM 等儲存市場，至今超過70%的營收貢獻度來自非消費型儲存市場；再加上群聯自2015年加碼投資研發比率，並於2019年推出全球首款的消費型PCIe Gen4 SSD控制晶片E16，打響群聯於全球儲存市場的知名度，全球的新舊夥伴與客戶均提升與群聯合作的深度與廣度。

因此，群聯董事會今天通過土地購買議案，儲備下一個20年的成長能量；董事長潘健成說明，新購的土地案坐落於新竹市香山區，距離群聯的苗栗竹南總部約5分鐘車程，總土地面積達4675坪，總交易金額約新台幣6億元。

潘健成進一步指出，由於半導體產業目前正處於超級景氣循環期，市場的需求依舊強勁，客戶的合作專案每天接踵而來，因此群聯預計今年總共需要增加300-500位優秀的工程師加入，再者，考量群聯未來20年持續成長的需求，現有的土地與研發空間已不敷未來使用，超前部署已是當務之急。

展望未來，群聯將持續密切觀察半導體產業與市場需求，隨時彈性的進行資源的調配，全力滿足全球客戶與夥伴的需求。

延伸閱讀

群聯新晶片 讀寫速度最快

遠雄創辦人趙藤雄祖墳被控涉占保安林地案 一審判無罪

新竹市今天零確診 社區篩檢站上、下午都開放預約

Computex揭幕 群聯Gen4 SSD晶片效能刷新世界紀錄

相關新聞

玩美移動結盟Snapchat推AR試妝 獲雅詩蘭黛採用

軟體大廠訊連（5203）轉投資公司玩美移動與美國社群媒體業者Snap近期宣布，美妝品牌雅詩蘭黛集團將成為第一個在Snap...

昌益事業群加入抗旱陣營 捐竹北工地伏流水予半導體廠

水情岌岌可危的新竹地區，是竹科半導體用水大戶聚集地，在地建商昌益事業群副董事長朱彥龍今（27）日表示，捐出竹北建案工地開...

永齡攜手夏普 捐奈米蛾眼科技防護面罩給雙北市

永齡基金會攜手夏普公司為雙北市抗疫加油，捐贈 2000 組日本原裝夏普奈米蛾眼科技防護面罩，今（27）日運送至新北市政府...

郭台銘體裇醫護 捐雙北2,000組夏普防護面罩

永齡基金會攜手夏普公司為雙北市抗疫加油，捐贈2,000組日本原裝夏普奈米蛾眼科技防護面罩，今（27）日運送至新北市政府衛...

日媒：台積攜手Sony 在日設晶片廠

台積電的護國神山地位響遍國際，連日本也爭取設廠。日本知情官員透露，日本經濟產業省正在撮合Sony與台積電共同投資一兆日圓...

非蘋手機廠 再掀砍單潮

智慧手機市場出現新一波砍單潮，業界傳出，由於中國大陸5G手機在五一長假實際銷售較業者預期低25%至30%，加上印度受疫情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。