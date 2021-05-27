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聯電拋磚引玉 捐贈80萬副無塵手套給予警消人員

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

本土疫情升溫，晶圓代工廠聯電（2303）拋磚引玉，陸續捐贈相關防疫物資，日前捐贈80萬副無塵手套，並將由慈濟協助統整分發。

在疫情持續蔓延之下，警消人員必須在外奔波，維持篩檢站秩序，勸導民眾戴口罩，接觸風險大增，急缺防護裝備，聯電愛心捐贈80萬副無塵手套，並由慈濟協助統整分發；從廠房送來的所有無塵手套，慈濟志工在開箱前，都會先用次氯酸水，將紙箱外部消毒一遍，確保衛生安全，而內部則使用真空包裝，防止細菌入侵。

據悉，80萬雙總共有1600箱，在清潔度跟安全性均沒有問題之下，符合警消人員的需求。

先前，聯電也捐贈5台紫外線消毒機器人予台大醫院，並號召供應商夥伴鼎眾同步捐贈3台，以實際行動支持醫護人員；聯電指出，紫外線消毒機器人可於10分鐘內消滅抗藥性細菌達99.99%以上，對環境高接觸表面的消毒效果近100%。

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