Q2伺服器訂單出現遞延 料況逐步改善足以滿足生產

TrendForce表示，2021年伺服器出貨動能持續受到疫後新常態驅動，包含全球主要雲端服務商的資料中心建置計劃、企業上雲加速，以及自駕車的路側伺服器、工業4.0等技術發展。然而，受到英特爾與超微平台導入品牌廠的時程略為放緩，以及中國新基建部分項目推遲的影響，第2季整體伺服器出貨量季成長率將自原先預測的19.6%，下修至17.7%，然遞延訂單將有望推升今年下半年出貨。

TrendForce月前曾表示，伺服器市場供應鏈長短料問題仍未解決，且部份關鍵零組件的產品交付周期延長。然而，近期因智慧型手機在印度的生產再次遭受當地疫情嚴重衝擊，迫使品牌廠下修生產數量，相關生產備料因而降低。因此，TrendForce認為，伺服器所需的關鍵零組件自第2季起將可滿足生產需求，長短料問題逐漸解決中。

從上半年各大雲端服務供應商（CSP）布局來看，北美地區的GCP、AWS、Azure及Facebook的伺服器採購動能皆較過往積極，其中又以前兩者加單力道最強。預期在英特爾與超微新平台大規模量產挹注下，第3季各大廠將持續提升伺服器採購力道。

中國方面，Baidu、ByteDance、Alibaba、Tencent上半年的需求僅來自中國國內的營運擴張；海外擴展則較不積極，加上農曆年節假日影響，伺服器的採購力道較弱。今年採購動能將主要集中在Tencent與Baidu，主要因二線業者擴大在Tencent租賃雲端服務的規模；Baidu則因應自駕車的發展側重布建路側設備，進而帶動server需求。

面對持續擴張的伺服器採購需求，儘管DRAM廠已積極將產能轉移至server DRAM，但尚未完全滿足市場需要。TrendForce預估，第3季server DRAM價格可能再調漲3~8%。Enterprise SSD部分，同樣是因為第3季英特爾及超微新一代平台即將出貨放量的緣故，採購量可望大幅增長；尤其今年筆電需求持續暢旺，第3季整體NAND Flash供應市況將隨著消費電子產品生產旺季到來，而出現供應較為吃緊的情況，故預測價格將會出現近一成漲幅。

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