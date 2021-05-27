輝達本季營運看增 黃仁勳指下半年供應問題仍存在

繪圖處理器（GPU）大廠輝達（Nvidia）於周三（26日）美股上季財報和本季財報，預告本季業績會優於上季，展望前景優於英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、德儀（TI）等國際半導體大廠，但與頭號競爭對手超微（AMD）相當。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳指出，GPU需求成長主要來自遊戲和學生的需求，預計這個強勁的升級周期將延續至年底。不過，下半年供應問題仍然存在。

輝達在台供應鏈主要包括台積電（2330）、日月光投控（3711）、京元電（2449）、南電（8046）、景碩（3189）等，從輝達預告的趨勢來看，PC和遊戲類仍有不錯的前景。

輝達於盤後公布2022會計年度第1季整體營收和多項部門營收都創下歷史新高，並預期遊戲、資料中心將繼續扮演第2季持續成長的主要動能。

輝達截至5月2日為止的第1季營收為56.6億美元，年增84%，優於FactSet調查分析師預期的54 億美元；稀釋後EPS報3.66美元，年增103%，高於分析師預期的3.29美元；毛利率66.2%，季增1.3個百分點，年增0.4個百分點。

展望第2季，輝達預估，本季營收預估為63億美元，上下浮動2%，高於分析師預期的54.7億美元，以中間值來看，季成長幅度為11.3%；毛利率分別為64.6%（GAAP）和66.5%（Non-GAAP），上下浮動50個基點。

黃仁勳表示，隨著該公司的AI晶片採用率持續增加，資料中心業務將繼續成長；而OEM合作夥伴端正出現史上最大筆電升級潮，而這些筆電都搭載輝達的產品；同時，輝達的運算平台在各行各業正加速普及。

輝達財務長Colette Kress於電話會議中表示，受惠於運算與網通需求，資料中心的業績表現將優於第1季；遊戲則由Geforce GPU以及加密貨幣挖礦需求帶動，本季相關礦卡銷售額預計約為4億美元。

從國際主要半導體大廠的本季財測來看，包括輝達、超微、聯發科（2454）的本季營運都會優於上季，英特爾、高通、德儀則略低於上季。

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