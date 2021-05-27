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美信發佈Trinamic開源參考設計 加速開發進程

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

Maxim Integrated（美信）發布Trinamic開源參考設計，強調可以大幅縮減機器手臂尺寸，並加速開發進程。

TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG隸屬於美信，宣布推出一款開源、全整合參考設計，有效簡化工業機器人的臂端（EoAT）開發。

美信指出，「TMCM-1617-GRIP-REF」參考設計整合了基於硬體的現場定向控制（FOC）和三個通訊連接埠，將電子機器人夾具的設計尺寸減小3倍，開發時間縮短一半。

這項參考設計採用了美信的MAX22000工業級、高精度可配置類比輸入／輸出和MAX14906四通道數位輸入／輸出，用於調節Trinamic TMCM-1617單軸伺服驅動器的多種模式。

美信工業通訊事業部總裁Jeff DeAngelis表示：「工業自動化設計工程師需要一套工具來簡化機器人EoAT方案的開發和調試。」

他指出，TMCM-1617-GRIP-REF參考設計簡化了工具開發過程，允許自動化工程師將時間在開發先進的即時EoAT方案上，這些方案體現了將智慧化推進到邊緣的真正意義。

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