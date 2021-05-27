郭台銘體裇醫護 捐雙北2,000組夏普防護面罩

永齡基金會攜手夏普公司為雙北市抗疫加油，捐贈2,000組日本原裝夏普奈米蛾眼科技防護面罩，今（27）日運送至新北市政府衛生局及台北市5個責任聯合院區，希望為防疫盡一份心力。

永齡基金會執行長劉宥彤表示，捐贈起因是郭台銘先生在電視新聞上看見一位醫生戴著一般的面罩接受採訪時，整個大反光，完全看不見醫生的臉，這不僅妨礙醫護人員的視線，傷害視力， 也時常會起霧，配戴起來相當不舒適，尤其醫護的工作需要近距離的接觸患者，多層的防護之 下，最外層的面罩視野清楚相當重要，所以想起夏普有這項科技產品，馬上商請夏普公司會長戴正吳，在第一時間就迅速清點並將台灣市場上尚有的夏普奈米蛾眼科技防護面罩 2000 組全數搜集並捐贈予台北市與新北市，為防疫共同盡一份心力。而現因物流業務相當辛 苦繁忙，感謝鴻海（2317）集團旗下成員「準時達」協助運送。

這款奈米級蛾眼科技防護面罩是應用日本夏普用液晶面板專利技術研發，稱為「蛾眼」是因為 面罩上的奈米塗層是仿夜行性的飛蛾眼睛設計，此款蛾眼面罩，不是用傳統貼蛾眼膜的方式做，而是用特殊蛾眼材料在特殊丙烯酸樹酯上做處理，以保持高穿透度，防止太陽光和照明光反射，就算在蒸氣面前都不起霧，視線穿透性極佳，在低光源的情況下也不受影響。也由於是奈米結構，有點像是蓮花葉上的效應，水滴不會集結在表面上，因此不會起霧。面罩總重量僅25公克，鏡框也是比較特別，沒有鼻墊，而是靠額頭去支撐重量，感覺因為力量被分散開了，且沒有壓在鼻子上，整個護目鏡戴上去幾乎感受不到它的存在。

在面罩清潔上簡單以酒精擦拭即可重複使用，經實際測試1,000次擦拭後都不影響清晰度，兼具防疫保護功能、舒適性與高清視野，希望為防疫工作提供助力。

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