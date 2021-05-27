快訊

籃球／台灣口罩不符奧地利規定 當地留學生暖心救援錢薇娟

伍豐營業報告書：將開發博彩設備投資、參與營運專案

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

POS廠伍豐（8076）董事長徐明哲於今年致股東營業報告書中指出，積極開發新興開發中國家以博彩設備投資及參與營運之專案，除鞏固博彩設備供應商之地位，跨入博彩業之營運，並以境外子公司提供線上博弈產品。

伍豐將持續投入資源於開發新型POS、自助終端機、彩券投注機、遊戲機及其他相關應用產品，並結合集團自有軟硬體整合能力，對產品提供加值服務以符合新世代零售流通業之需求。

伍豐也表示，積極推廣雲平台服務，協助客戶管控POS及周邊硬體裝置，以降低客戶維護成本，提升運營效能，同時制定開發雲平台與應用軟件間的橋接服務，進一步擴大平台的應用基礎及範圍。

伍豐也表示，關於產銷政策，第一，除傳統行銷模式外，強化網路行銷模式，強化FEC品牌及產品形象，增加品牌曝光度。第二，配合各地區博彩客戶之需求及當地法令規定，開發以博彩設備投資、參與營運之專案。第三，善用本公司英、義、德等合資公司優勢，鞏固市場。

延伸閱讀

中鋼建構軌道工程產業鏈 創造新商機

刷卡買防疫險 有好康

電信業推專案 搶遠端商機

雃博 呼吸器訂單看增

相關新聞

日媒：台積攜手Sony 在日設晶片廠

台積電的護國神山地位響遍國際，連日本也爭取設廠。日本知情官員透露，日本經濟產業省正在撮合Sony與台積電共同投資一兆日圓...

非蘋手機廠 再掀砍單潮

智慧手機市場出現新一波砍單潮，業界傳出，由於中國大陸5G手機在五一長假實際銷售較業者預期低25%至30%，加上印度受疫情...

台積攜手索尼 傳在日本設晶圓廠

日刊工業新聞報導，日本經濟產業省正撮合索尼（SONY）與台積電共同投資1兆日圓（約新台幣2,600億元），在日本熊本縣設...

消費轉向 排擠3C需求

熱了一整年的半導體產業，近期開始出現雜音，業界人士指出，導致各品牌業者手機出貨量目標下修的可能原因，其實不只是看中國大陸...

新iPad Pro 驚傳「泛光門」

首款搭載M1處理器與Mini LED技術、號稱「史上最強iPad」的iPad Pro近期在全球各地市場陸續出貨，但有國外...

聯電、世界擴產效益 逐步放大

SEMI（國際半導體產業協會）昨（26）日發布「全球8吋晶圓廠展望報告」指出，全球半導體製造商2020年到2024年將持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。