伍豐營業報告書：將開發博彩設備投資、參與營運專案

POS廠伍豐（8076）董事長徐明哲於今年致股東營業報告書中指出，積極開發新興開發中國家以博彩設備投資及參與營運之專案，除鞏固博彩設備供應商之地位，跨入博彩業之營運，並以境外子公司提供線上博弈產品。

伍豐將持續投入資源於開發新型POS、自助終端機、彩券投注機、遊戲機及其他相關應用產品，並結合集團自有軟硬體整合能力，對產品提供加值服務以符合新世代零售流通業之需求。

伍豐也表示，積極推廣雲平台服務，協助客戶管控POS及周邊硬體裝置，以降低客戶維護成本，提升運營效能，同時制定開發雲平台與應用軟件間的橋接服務，進一步擴大平台的應用基礎及範圍。

伍豐也表示，關於產銷政策，第一，除傳統行銷模式外，強化網路行銷模式，強化FEC品牌及產品形象，增加品牌曝光度。第二，配合各地區博彩客戶之需求及當地法令規定，開發以博彩設備投資、參與營運之專案。第三，善用本公司英、義、德等合資公司優勢，鞏固市場。

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