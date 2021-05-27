華邦營運旺到下半年 Q2營收可望續創新高

記憶體廠華邦電（2344）去年以來業績大幅成長，隨著產能滿載、記憶體價格上漲，3月及4月營收不僅連創歷史新高，也站上80億元水準之上，市場法人表示，目前記憶體市況依舊熱絡，預期華邦電不僅5月營收仍可望維持在80億元以上的歷史高檔區，第二季營收也可望創下單月季歷史新高。

今年以來華邦電就持續維持全產能生產、出貨，在產品漲價效應下，單月營收持續走高，近二個月更是連創歷史新高，4月營收來到歷史新高的83.05億元，較3月增加4.24%，市場產業分析師表示，近期記憶體價格漲勢略趨緩，相關廠商多數仍可積極調整產品出貨結構、維持高毛利率，也能小幅推升營收上升，預計華邦電5月營收仍可望維持在80億元以上的歷史高檔區水準。

此外，由於目前市況仍相當火紅，利基型記憶體產品、舊款的DDR3系列等，市場需求動能仍明顯大於供給，因此，華邦電近期營收仍持續攀升，市場預期累計第2季營收可望突破第1季213.25億元水準，再創下歷史新高表現。

市場法人指出，目前市場在DRAM方面，DDR3供給仍相當吃緊，產品漲格仍維持上漲，而在NOR Flash方面，因中國部分產能轉移生產邏輯晶片，使得投片量減少的情況下，預期NOR及SLC NAND供不應求情況將持續至下半年。

基本面看好下，華邦電近二周以來，股價自前波低點25.65元，反彈至重站回季線及月線之上，今日盤中股價來到31.85元，短線反彈幅度來到逾24%，後市表現仍值得留意。

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