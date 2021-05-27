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緯創TibaMe疫起挺過來 遠距教學、辦公課程免費全公開

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

緯創（3231）旗下緯育TibaMe公開前二屆的「百業千師」實務課程影片，提供15門課程、20篇應用筆記、包含1堂新增的英文遠距會議課程，助攻各行各業步向疫後常態軌道。

新冠疫情進入三級警戒，疫情急撲而來，遠距教學需求一次爆發，緯育營運長黃永鑫強調，疫情加劇線上學習進程、不管是企業內訓或為全國教師僅短短備戰時間，不只要做好防疫規劃，還要馬上進入線上教學演練。尤其很受疫情影響，講師從面對面帶領、分析與實作，轉變為線上諮詢，互動與成效較差，學員的學習模式與以往有所差異，也同步挑戰講師的教學能力。

緯育TibaMe於去年舉辦兩場公益線上活動，第一場「遠距教學實務應用」直播活動，幫助企業培育更多遠距教學的種子講師，從課程帶領、工具選用、教學方法與互動，提升遠距教學應用技能、第二場「去辦公室化的遠距工作術」直播活動，協助專業工作者精進遠距能力，在遠距會議、溝通、團隊管理，及未來工作模式，帶領學員走向遠距新境界。

針對這波情來勢洶洶、為協助企業夥伴、學校老師及個人工作者，可以快速學會及應用遠距能力。TibaMe將這些免費資源開放，將以兩屆的百業千師直播培訓課程，合計15門課程、20篇應用筆記，包含1堂新增的英文遠距會議課程，以務實觀點出發，讓企業、學校們，在這艱辛時刻能更快上軌道。

黃永鑫表示，政府祭出COVID-19三級警戒、對學校、補教及學習培訓產業帶來嚴重考驗，疫後的數位化與線上遠端都是必然的改變、不少傳統教學課程、職訓中心正在苦思因變，TibaMe免費開放這些實務課程影片，希望實質幫助企業夥伴超前部署，渡過考驗。

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