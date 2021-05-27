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台積電博士班獎學金開放申請 修業期間每年獎金50萬元

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

雖然國內新冠肺炎疫情仍處於高峰，不過，台積電（2330）仍如常提供博士班獎學金50萬元，今年截止日為6月15日。

台積電的博士獎學金針對博士班一年級生，或已獲入學許可的準博士生一同投入半導體領域的研究，持續推動先進技術的發展。

台積電博士班獎學金提供博士修業期間每年獎助新台幣50萬元，最多獎助五年，並由台積電的資深主管擔任業師，協助了解產業技術發展。

同時，獲得申請通過者在學期間將安排至台積電實習，畢業後經審核將優先任用，表現優異者享有差異化待遇。

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