威剛23日偵測資通系統遭病毒攻擊 對營運尚無重大影響
記憶體模組廠威剛（3260）今（26）日表示，公司在5月23日偵測到部分資通系統遭病毒攻擊，資安團隊第一時間啟動防禦機制及備援系統，目前受影響的伺服器陸續復原，對公司營運尚無造成重大影響。
威剛針對部分資通系統遭病毒攻擊事件說明，在5月23日偵測到部分資通系統遭病毒攻擊，除了資安團隊第一時間啟動防禦機制及備援系統外，並立即與資安專業人員合作清除病毒，全面提升網路資安層級。
威剛說，目前受影響的伺服器陸續復原，5月24日後出貨作業雖受些微延誤，但影響不大，此事件對公司營運尚無造成重大影響，同時，配合政府加強防疫政策，公司仍持續員工上班分流制度。
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