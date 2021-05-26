快訊

台大院長也求救！病人太多已全面滿載、無法再收

8月大規模打國產疫苗？ 陳佩琪臉書提兩點突破盲腸

台積電新增1名員工確診 公司：不影響營運

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

台積公司今（26）日表示有一名員工確診COVID-19，台積電（2330）說明，該員目前位於新北市，症狀輕微，台積公司將持續關切並提供相關諮詢與協助。

台積電公司防疫委員會即刻追溯該員接觸史，並擴大匡列其近距離接觸者約10餘人，即刻進行居家隔離及自主健康管理。台積公司將每日監測同仁健康狀況並提供必要之協助，以利後續追蹤。

台積電指出，公司亦針對該員工作場域及公共區域完成消毒。此事件不影響公司營運。

台積電強調，公司以防疫安全及保護員工健康為首要考量，持續執行分組分流及居家辦公，除強化現有防疫措施，台積公司亦持續密切注意疫情發展並滾動式更新相關應變措施。

此外，台積電強調，為保護個資並遵循法規，未來將不就確診個案細節進行說明，一切相關資訊以政府公開說明為主。

台積電 疫情

延伸閱讀

台積電再增1員工確診 近距離接觸10餘人居家隔離

研調：全球15大半導體廠 台積電Q1業績年增幅續超三星

資策會：全球車用MCU委外製造 7成台積電代工

手機減單+重複下單 法人砍台積電目標價

相關新聞

台積電又增一員工新北確診 匡列接觸者10餘人

台積電今(26)日表示有一名員工確診新冠肺炎，擴大匡列接觸者10餘人。台積電表示，該員目前位於新北市，症狀輕微，台積公司...

傳與Sony合資日本建廠 台積電不評論

日本媒體報導，台積電與索尼（Sony）可能合資在日本建廠，總投資金額逾1兆日圓。對日本投資傳聞，台積電表示不評論

廣達員工爆員工染疫公司未分流？ 公司：居家上班延長到周五

筆電代工大廠廣達（2382）在員工染疫後，未實施分流上班，只有三天（5月24日至26日）居家上班，部分員工不滿，憂心公司...

研調：全球15大半導體廠 台積電Q1業績年增幅續超三星

IC Insights發布最新研究統計，統計全球15大的半導體公司成長表現，首季營收平均年成長21%，其中台積電（233...

盧明光：今年全球併購市場 有望持續活絡

新冠疫情防治隨疫苗逐漸施打出現一絲曙光，台灣併購與私募股權協會理事長盧明光指出，回顧2020年全球併購市場活動，仍然可以...

視訊會議軟體都免費，服務商賺什麼？

原來以為只是備而不用的居家辦公（WFH）方案，過去10天以來，成為許多上班族的日常，不太熟悉的線上視訊會議系統也愈用愈順。不管是Microsoft Teams、Webex、Zoom、Google meet等，個人用戶絕大多數都是使用免費的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。