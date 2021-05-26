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美光台中廠一員工確診 營運未受影響
美商記憶體大廠美光（Micron）今（26）日證實台中廠區1名員工確診，強調台灣廠區營運及產能並未受到影響。
美光發表聲明表示，台中廠區一名員工於5月24日確診感染新型冠狀病毒 ，公司立即採取措施釐清近距離接觸者並要求這些員工居家隔離，同時針對該成員工的足跡路徑進行全區域消毒。
美光表示，公司所有員工、承包商及訪客的健康和安全，對美光來說至關重要，將持續謹慎因應，並視情況調整預防措施。
美光強調，台灣廠區的營運及產能並未受到這名員工確診新型冠狀病毒影響。
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