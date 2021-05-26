Arm台灣總裁：半導體吃緊市況鬆動 但最快Q4才會反轉

針對半導體市況，矽智財（IP）大廠安謀（Arm）台灣總裁曾志光今（26）日表示，確實供需吃緊的情形有些鬆動，但估計最快也要第4季底才可能出現反轉。

曾志光說，現在市場有長短料的情況，導致部分裝置出貨情況受阻，因此有些雜音，還有待觀察。基本上缺貨的料件還是很缺，其他料件則已經有一定庫存，相關IC廠商應會謹慎管理庫存。

對於手機市場需求，曾志光指出，下半年的手機新品效應仍待關注，即使5G相關需求有些鬆動，也不是壞事，因為產能供給可以分配給PC、車用或其他應用。

曾志光認為，現在半導體市況還是很熱，就算市況可能翻轉，也不會是現在，起碼是半年後，也就是最快第4季底才會出現。

至於整體半導體供不應求的情況何時能紓解，曾志光評估，大約要等到2023年初，雖然部分新增產能可能於2022年底開出，但可能還需要一些時間調整。

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