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台積電又增一員工新北確診 匡列接觸者10餘人
台積電今(26)日表示有一名員工確診新冠肺炎，擴大匡列接觸者10餘人。台積電表示，該員目前位於新北市，症狀輕微，台積公司將持續關切並提供相關諮詢與協助。
台積電防疫委員會在得知後，即刻追溯該員接觸史，並擴大匡列其近距離接觸者約10餘人，即刻進行居家隔離及自主健康管理。
台積電表示，將每日監測同仁健康狀況並提供必要之協助，以利後續追蹤。
台積電也針對該員工作場域及公共區域完成消毒。此事件不影響公司營運。
台積電強調，公司以防疫安全及保護員工健康為首要考量，持續執行分組分流及居家辦公，除強化現有防疫措施，公司也持續密切注意疫情發展並滾動式更新相關應變措施。
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