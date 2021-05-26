美光台中廠一名員工確診 公司：未影響營運及產能

記憶體大廠美光今（26）日公告，有一名員工在24日確診新冠病毒，據悉，這名同仁在22日因為身體不適，自行前往醫院採檢，呈現陽性反應，美光接獲通報後，也立刻進行廠區清消，強調並未影響營運及產能。

美光發出聲明，證實這名位於台中廠區的團隊成員，於5月24日確診，公司已立即採取措施釐清近距離接觸者並要求這些團隊成員居家隔離，同時針對該名團隊成員的足跡路徑進行全區域消毒。

美光也強調，台灣廠區的營運及產能並未受到該團隊成員確診新型冠狀病毒影響，團隊成員、承包商及訪客的健康和安全對美光來說至關重要，美光將持續謹慎因應，並視情況調整預防措施。

台灣疫情持續蔓延，先前在科技業方面，光寶（2301）和仁寶（2324）都出現員工確診，兩家公司均表示，廠區大樓已經全面消毒，光寶的內湖總部全部員工居家辦公三天，仁寶則延續AB班分流上班；光寶、仁寶都強調對營運、台灣廠區生產沒有影響。

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