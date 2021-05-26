快訊

台大院長也求救！病人太多已全面滿載、無法再收

8月大規模打國產疫苗？ 陳佩琪臉書提兩點突破盲腸

美光台中廠一名員工確診 公司：未影響營運及產能

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

記憶體大廠美光今（26）日公告，有一名員工在24日確診新冠病毒，據悉，這名同仁在22日因為身體不適，自行前往醫院採檢，呈現陽性反應，美光接獲通報後，也立刻進行廠區清消，強調並未影響營運及產能。

美光發出聲明，證實這名位於台中廠區的團隊成員，於5月24日確診，公司已立即採取措施釐清近距離接觸者並要求這些團隊成員居家隔離，同時針對該名團隊成員的足跡路徑進行全區域消毒。

美光也強調，台灣廠區的營運及產能並未受到該團隊成員確診新型冠狀病毒影響，團隊成員、承包商及訪客的健康和安全對美光來說至關重要，美光將持續謹慎因應，並視情況調整預防措施。

台灣疫情持續蔓延，先前在科技業方面，光寶（2301）和仁寶（2324）都出現員工確診，兩家公司均表示，廠區大樓已經全面消毒，光寶的內湖總部全部員工居家辦公三天，仁寶則延續AB班分流上班；光寶、仁寶都強調對營運、台灣廠區生產沒有影響。

美光 光寶 仁寶

延伸閱讀

桃園機場加強清潔與消毒頻率 確保進出國門旅客健康

北市松山地政事務所有確診者 1樓未消毒仍開放民眾洽公

竹市2議員攜手科技公司 供應奈米防護液助校園大消毒

「防疫作戰」 大樓設置隧道式噴霧消毒通道

相關新聞

台積電又增一員工新北確診 匡列接觸者10餘人

台積電今(26)日表示有一名員工確診新冠肺炎，擴大匡列接觸者10餘人。台積電表示，該員目前位於新北市，症狀輕微，台積公司...

傳與Sony合資日本建廠 台積電不評論

日本媒體報導，台積電與索尼（Sony）可能合資在日本建廠，總投資金額逾1兆日圓。對日本投資傳聞，台積電表示不評論

廣達員工爆員工染疫公司未分流？ 公司：居家上班延長到周五

筆電代工大廠廣達（2382）在員工染疫後，未實施分流上班，只有三天（5月24日至26日）居家上班，部分員工不滿，憂心公司...

研調：全球15大半導體廠 台積電Q1業績年增幅續超三星

IC Insights發布最新研究統計，統計全球15大的半導體公司成長表現，首季營收平均年成長21%，其中台積電（233...

盧明光：今年全球併購市場 有望持續活絡

新冠疫情防治隨疫苗逐漸施打出現一絲曙光，台灣併購與私募股權協會理事長盧明光指出，回顧2020年全球併購市場活動，仍然可以...

視訊會議軟體都免費，服務商賺什麼？

原來以為只是備而不用的居家辦公（WFH）方案，過去10天以來，成為許多上班族的日常，不太熟悉的線上視訊會議系統也愈用愈順。不管是Microsoft Teams、Webex、Zoom、Google meet等，個人用戶絕大多數都是使用免費的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。