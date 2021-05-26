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馬來西亞管制出勤人數剩六成 環球晶：半導體業除外

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

為防止新型冠狀病毒疫情再次擴大，馬來西亞政府擴大行動管制令範圍，在當地設廠的矽晶圓大廠環球晶（6488）指出，管制令已將醫療和半導體業除外，並不會受到影響。

馬來西亞新冠肺炎疫情依舊嚴峻，除原頒定全國管制防疫措施時間至6月7日止禁止人員跨州與跨縣移動及聚會活動外，另外新增自本月25日至6月7日止，全廠包含辦公室人員僅能維持60%出勤，部分在當地設廠的廠商已經陸續公告受影響情況。

同樣在馬來西亞設廠的環球晶指出，已經向當地確認這項行動管制令對於整個半導體和公司營運都沒有影響，因為醫療和半導體產業都涉及呼吸器等醫療設施製造，是防疫必需品，因此被除外。

環球晶指出，去年新冠肺炎疫情爆發後，中國大陸、義大利、馬來西亞等國都有封城措施城，一開始確實管制各項產業，後來發現茲事體大，因為半導體要用在很多醫藥設備上，包括呼吸器、體溫量測等，所以半導體產業在各國的封城管制措施中都會被除外。

馬來西亞也是全球重要的生產基地之一，有超過50家半導體公司在當地設廠，全球封測市占率約一成，其餘明顯的產業群聚還有被動元件業，不但是日系被動元件廠村田製作所和三大鋁質電解電容廠的海外重要生產據點，台廠則有華新科（2492）、凱美旗下旺詮等在當地設廠。

馬來西亞 半導體 疫情

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