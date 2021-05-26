台微體營運大轉折！上周打入全額交割 本周攻印度市場

台微體（4152）營運戲劇化觸底反彈，公司上周剛被打入全額交割股後；不料本周起，公司自行研發的「安畢黴」抗感染藥物成功打入印度市場，今（26）日更宣布與全球製藥公司Zydus簽署印度銷售合約。台微體表示，自6月起可開始出貨印度，樂觀期待每月有十幾萬瓶需求量，將成為印度奇貨可居的藥品。

台微體今年第1季財報每股淨值跌至2.7元，上周被打入全額交割股並分盤交易；本周起因藥物成功打進印度市場，股價連拉三根漲停，26日以66.8元作收。

台微體指出，自行開發的微脂體劑性兩性黴素B藥物，是全球第一、也是唯一能夠跟原廠藥AmBisome達到生體相等性的複雜學名藥，這項藥物七、八年前授權永信藥品全球生產及台灣市場銷售權，以「安畢黴微脂粒凍晶注射劑」為名，在台灣市場占有率約兩成。

台微體表示，近月來，印度新冠肺炎疫情失控，當地糖尿病患出現嚴重的併發症毛黴菌症，因此對「安畢黴」這樣的抗感染藥物需求激增。

由於「安畢黴」被證實其與世上最安全的兩性黴素Ｂ藥物具相同性，隨著印度毛黴菌病感染激增，這項藥物藥物也緊急進口至印度，緊急彌補該國微脂體劑型兩性黴素Ｂ之短缺。

台微體指出，公司自發布取得「安畢黴」印度藥證後，立即接獲印度十幾家藥商詢問訂單。公司昨日也宣布，印度藥證是台微體與Zydus公司共同合作申請而取得。台微體也已與Zydus簽訂授權供應和商業化合約，將「安畢黴」以商品名「AmphoTLC」在印度銷售。

Zydus公司全名Zydus Cadila公司，是印度的跨國學名藥公司，在2020年在《財富》印度500強名單中排名第100位。Zydus董事總經理Sharvil Patel表示，印度正面臨治療毛黴菌病藥物的嚴重短缺，Zydus公司正盡全力，可望能即刻在印度提供AmphoTLC這個關鍵藥物，以一個安全又有效的藥物抑制這個威脅生命的感染。

不過，由於台微體與Zydus的合作並非獨家授權，台微體後續有機會將這項藥物授權給其他藥廠銷售。台微體樂觀估計，印度當地每位病人一個療程需要十幾瓶，公司每月可見到的需求量十幾萬瓶，隨著項藥品將成為印度奇貨可居的產品，樂觀期待自下月起可為公司帶來顯著的營收貢獻。

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