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越南擴大北部工業區封鎖 鴻海回應了
鴻海（2317）今天（26日）傍晚發布聲明表示，鴻海科技集團子公司位於越南之北江廠區經當地政府視察後，在符合主管機關防疫規範認可下，預計自5月28日起，所有廠區都將列入首批優先恢復生產試點企業名單中。同時各廠區內，也將以員工安全為最高原則，持續不斷加強防疫規範，未來也會配合政府防疫措施隨時調整。
據了解，鴻海競爭對手立訊在越南的工廠，因為確診人數較多，加上沒有合適的員工宿舍，另外，也沒有獨立封閉的運作空間，因此，不在首批優先恢復生產試點的企業名單中。
外電報導，隨著新一波疫情衝擊，越南擴大了北部工業園區的封鎖，以控制疫情。市場也關注如三星、鴻海等當地外資工廠的現況。
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