貿聯梁華哲：持續部署擴大產能計畫

連接線束大廠貿聯-KY（3665）董事長梁華哲於今年致股東營業報告書中指出，因應客戶未來成長，持續部署擴大產能計畫，包括完善大中華、東南亞、北美及東歐四大生產區域，以及提升廠區產品多樣化能力、一站式製造能力。

貿聯產品研發以各領域的高階應用為主，包含發展數據中心線束以滿足疫情帶動的數位轉型及雲端服務的需求;新傳輸規格多功能擴充基座、具遠端會議功能之無線擴充基座、新規格影像轉接器、長距離高頻高速影音傳輸線材、連接器等。其次，車用領域上，開發電動車連接器、高壓線以及自動駕駛線束、商用電動車線束。工業用設備上，半導體設備機台的系統整合、新一代儲能裝置線束;醫療設備上，持續開發光傳輸醫療影像線束。

梁華哲也指出，將有四大發展策略，第一，強化核心產品，加強半導體設備連接線束、電動車線束、高壓線束、數據中心高頻及大電流線束等產品之設計開發、系統整合、組裝測試、軟體支援、自動化製造等能力。

第二，發展新能力，部署機台整合組裝能力至更多廠區。第三，擴大銷售通路，結盟產業鏈上下游夥伴形成產業平台，藉由新產品開發能力拓展ODM市場、拓展新客戶，同時使用電子商務平台、一級零售商、實體通路商，增加多元銷售渠道。第四，實現高速線、模組製程自動化，導入AI人工智慧品管檢測，達成大量篩檢以及穩定品質、持續提升線束製程自動化。

該公司也表示，預計未來每年研發費將持續投入約佔營收的2.5至3.5%。

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