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台灣遠距醫療應用 登上微軟開發者大會

中央社 / 台北26日電

微軟於5月25日至27日在線上舉行Microsoft Build 2021開發者大會，執行長納德拉的演講影片中呈現台灣天晟醫院醫生使用微軟HoloLens裝置對患者進行遠距診斷的畫面，感謝開發者持續協助前線醫療人員。

在Microsoft Build 2021開發者大會中，許多企業分享透過Microsoft Cloud協助員工與客戶進行數位轉型的經驗，微軟也宣布推出Microsoft Cloud和Developer Tooling等超過百項的創新功能。

納德拉（Satya Nadella）說，過去一年來，跨產業和跨領域的開發者顯著增加，且非科技公司的開發者數量增加高於科技公司，顯示無論組織大小或形態，都需要更普及的運算能力。

根據微軟說明，HoloLens混合實境頭戴式裝置可以讓醫生快速取得醫療紀錄及進行即時遠端諮詢，大幅縮短治療時間，也改變以往的看診流程。目前天晟醫院主要將遠距醫療應用於3方面，包括檢查和存取病歷、長期照護以及培訓、研究與開發。

天晟醫院院長蔡芳生指出，實施遠距醫療後，患者可以即時獲得有關病情的意見回饋，更能避免與醫院中COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒接觸的風險。在病人家中，醫生只要透過HoloLens就能存取病人的病歷、驗血結果、X光片和其他數據，不需要隨身攜帶這些文件。

微軟 HoloLens 開發者大會

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