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IDC看好今年全球PC出貨成長18.1% 廣達、英業達等受惠

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

市調機構IDC預估，儘管受到半導體缺料的衝擊，但是在遠距商機，以及宅經濟需求帶動下，全球個人電腦（PC）出貨動能強勁，2021年出貨將上看 3.57 億台、年增 18.1%，2022年出貨3.46億台，年減2.9%，未來五年的年複合成長率將達 3%，筆電代工廠廣達（2382），仁寶，英業達，緯創等受惠最大。

IDC 表示，2020年PC面臨中央處理器短缺問題，但今年以來，半導體成熟製程產能也供不應求，導致包含記憶體、面板、驅動 IC、音頻管理 IC、電源管理 IC 等全面吃緊，進一步衝擊代工廠因零組件不完整，無法出貨。

IDC 預期，零組件吃緊現象將至少持續到2021年第 3 季，才可望逐步緩解，預期到 2022 年上半年供給逐步恢復平衡，主因是半導體廠成熟製程產能擴充。

至於PC的需求面，IDC 指出，全球個人電腦市場庫存水位仍低，加上疫情帶動遠距、宅經濟需求，消費筆電市場需求最強勁，其次則為教育、商用市場，但受限供給吃緊，迫使部分消費者選擇以桌機代替購買筆電，帶動整體PC市場成長。

廣達董事長林百里在致股東報告書中也表示，展望 2021 年，因避疫措施所衍生之需求，持續推升居家辦公、遠距教學、線上消費及娛樂等相關商機，「宅經濟」浪潮方興未艾，新經濟模式亦順勢而起;在寬頻及雲端基礎建設日趨成熟的推波助瀾下，更加速推動智慧醫療服務及自駕車等創新運用領域的發展，可望成為支撐廣達雲端伺服器業務穩健成長的動力，並嘉惠如筆電等，提供生產力的終端產品需求。

筆電 IDC 半導體

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