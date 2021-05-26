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疫情緊張越南擴大北部工業園區封鎖 外界關注鴻海現況

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

外電報導，隨著新一波疫情衝擊，越南擴大了北部工業園區的封鎖，以控制疫情。市場也關注如三星、鴻海（2317）當地的現況。

越南衛生部門昨（25） 日晚間宣布新增447例新冠病例，這是自5月16日出現單日新增190例病例以來的最大增幅、也為去年1月疫情爆發以來單日新高紀錄。主要是由於北寧省 （Bac Ninh） 和北江省 （Bac Giang） 的廠區案例增加。

越南衛生部長阮青龍 （Nguyen Thanh Long） 表示，此次越南發生的新冠變種病毒傳播非常迅速和廣泛。疫情已經蔓延至越南63個省市中的30多個，包括首都河內。為防堵疫情，越南宣布關閉餐館並禁止公眾聚會。

外媒指出，工業園區受害嚴重，三星工廠所在地北寧省從周二開始實行宵禁和其他旅行限制。鄰近另一個主要園區北江省，本月18日已暫時關閉4個工業園區，其中包括3個鴻海的工廠。

對此鴻海今日表示，越南現在為中央單位到地方看防疫狀況，也就是推出新的稽核，在評估企業防疫做得如何，若企業防疫做得好，就可以恢復生產。

鴻海於18日聲明指出，集團部分子公司在越南北江地區配合當地政府整體防疫政策，自5／18起有廠區暫停營運，同時園區內已加強防疫措施，以員工安全為最高原則。此外，其他廠區皆維持營運狀態，未來也會配合政府防疫措施隨時調整。

越南 疫情

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