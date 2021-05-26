廣達員工爆員工染疫公司未分流？ 公司：居家上班延長到周五

筆電代工大廠廣達（2382）在員工染疫後，未實施分流上班，只有三天（5月24日至26日）居家上班，部分員工不滿，憂心公司動輒百人齊聚同一空間，一旦染疫恐引發連鎖效應。

廣達今天（26日）表示，該公司會根據指揮中心的指示，以及疫情的狀況，滾動式調整防疫做法，原先規劃5月24日至26日居家上班，現在已公告延長到5月28日（五）。

廣達強調，該公司理解員工與家屬的擔憂，會以員工健康為第一優先考量，目前防疫決策團隊正在全面性通盤研議各種作法，分流上班也是選項之一，後續將視疫情變化，作滾動式的政策調整。

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