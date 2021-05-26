NCC通過三立財經新聞台移頻48頻位 觸達率25.7%

國家通訊傳播委員會今日會議決議，「三立財經新聞台」在中嘉集團及洄瀾、東亞、東台及東台有線播送等共16家系統經營者，從80多頻位移到48頻位。NCC表示，目前「三立財經新聞台」在17家系統業者的48頻位播出，占台灣有線電視收視戶觸達率約25.7%。

NCC表示，未來3年「三立財經新聞台」應聘任足適之獨立專業人力155人以上，並且投入至少2億經費於該臺的人力增補、內容與節目製播。

NCC表示，上述系統經營者提出「三立財經新聞台」基本頻道變更，經邀請申請人及利害關係人三立電視指派代表到會接受面談，並依規定，綜合考量系統經營者基本頻道之規劃是否符合區塊化、增進或維持整體市場競爭、消費者權益、頻道內容之多樣性及其他公共利益等面向，並參酌案關地方政府意見後予以許可。

NCC說明，基於提升新聞區塊之新聞多元性、增進市場良性競爭以及提升消費者權益等目標，本會將賡續督促三立財經新聞台依行政指導事項變更營運計畫及增加投資，並作為未來評鑑換照之重點審查項目，其內容主要為：三立財經新聞台之定位應與三立新聞台有所區隔，財經新聞與財經節目應為頻道內容製播重心，綜合談話性節目亦應定位為財經性質，並應強化事實查證機制、獨立編審辦公室與節目製播準則；談話性節目應有專職專任編審；另應落實編輯室公約，納入基本勞動條件與勞動契約，以保障新聞獨立，並聘請具財經專業與對新聞置入、節目廣告區分有研究之學者專家加入倫理委員會，且應依衛星廣播電視法第22條第1項將視聽眾申訴案件列為公開資訊，並定期公布視聽眾申訴之處理及回覆報告。

NCC說明，中嘉集團所屬吉隆等12家系統經營者，係將「三立財經新聞台」由第88頻道移頻至第48頻道；洄瀾、東亞、東台及東台有線播送等4家系統經營者則係將「三立財經新聞台」由第89頻道移頻至第48頻道。

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