遠距工作不犧牲資安 遠傳為中小企業備戰

全台升級防疫第三級警戒，企業多點遠距工作需求大增，資安潛在風險增加，遠傳電信（4904）與子公司數聯資安推出「3S遠距安全辦公方案」，由保障聯網主閘道安全的「3S網路安全」以及阻絕潛藏於遠端的裝置威脅的「3S端點安全-小微包」組成雙重防護。遠傳不僅助力提升資安防護力，更以實惠價格支持企業維持營運不中斷，防疫關鍵時刻推出限時限量優惠，8月底前訂閱「3S遠距安全辦公方案」就可享「3S端點安全-小微包」5折優惠。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理、數聯資安董事長曾詩淵表示，遠傳長期與數聯資安共同服務國內外企業與政府單位，滿足客戶數位轉型的多元需要。數聯資安以資訊安全解決方案的專長，結合遠傳的資通訊能力與數位轉型經驗，協助企業在疫情期間打造更有彈性、效率的遠端安全工作環境。不僅幫助大企業大規模導入，針對微型、中小企業快速部署、輕量化的遠距辦公需求，也精心規劃方案以降低中小企業於IT維運與資安防護的負擔，讓營運不因疫情而承擔資安風險。

遠傳去年即推出「3S資安訂閱服務」協助企業導入遠端安全辦公，以簡單訂閱（Simple）、資安保障（Secure）、永續營運（Sustainable）為宗旨，藉由月付模式解決企業一次性大筆投資的難題。

近日疫情升溫，中小企業遠距工作需求亦增，遠傳與數聯資安攜手推出可快速導入、符合輕量型需求的「3S遠距安全辦公方案」雙重防護。第一重防護「3S網路安全」為新世代防火牆，可使企業的聯網主閘道受到應用程式控管、網路入侵防禦、上網內容過濾、進階惡意程式防護、使用者辨識；第二重防護「3S端點安全-小微包」，能透過雲端管理模式，提供預測模型偵查已知及未知的惡意程式，能夠針對居家、分支據點等其他辦公端即時偵測連網的安全性，是進階防護能力，能夠杜絕防疫期間因遠端辦公產生的資安漏洞。

商品推薦