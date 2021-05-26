宏碁榮獲美媒評選 最佳桌上型電腦Windows系統冠軍品牌

美國知名個人電腦媒體PCMag「2021年讀者最佳之選：桌上型電腦」邀請讀者針對家用及電競桌上型電腦品牌進行評選，品牌宏碁（2353）總分10分之中，以8.7分獲得整體Windows作業系統冠軍品牌寶座；同時，亦在產品性能與價格評比上以9分的成績榮獲整體桌上型電腦排行榜第一名品牌。

PCMag「2021年讀者最佳之選」在2021年4月12日至5月3日之間，邀請讀者針對過去12個月電腦產品使用經驗進行評分，包含電腦產品滿意度、可靠度、維修及售後服務等，宏碁品牌不僅在「2021年讀者最佳之選」桌上型電腦及電競電腦獲得佳績外，亦在PCMag「2021年商務電腦最佳之選」桌上型電腦領域排名整體電腦前三名。

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