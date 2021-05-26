筆電、手機需求優於預期 首季NAND Flash營收季增5.1%

根據TrendForce表示，2021年第1季NAND Flash產業總營收達148.2億美元，季增5.1%，其中位元出貨量成長11%，大致抵消平均銷售單價下跌5%帶來的影響。在議價時，需求端雖受惠於筆電、智慧型手機需求強勁，但資料中心市場需求仍屬疲弱，市場尚未脫離供過於求的狀態，各類產品合約價仍呈現明顯下跌。

然而，OEM/ODM採購開始留意到NAND Flash控制器缺貨衝擊中低容量產品供給，自今年1月下旬便開始增加訂單，一方面避免陷入缺貨風險，也希望在料況無虞的情況下，策略性擴大市占，使得第1季NAND Flash市場需求超乎預期。

展望第2季，供應端因NAND Flash控制器缺貨擴大，需求端則迎來資料中心以及enterprise客戶強勁的備貨力道，造成NAND Flash市場轉為供不應求，帶動主要產品報價翻漲。受惠於價格及位元出貨的上升，預期第2季NAND Flash產業營收將迎來顯著成長。不過，需特別留意，若前述所提NAND Flash控制器缺貨長期未解，NAND Flash wafer部分恐領先走跌，反而會限縮後續營收成長的空間。

其中，三星受惠於智慧型手機、筆電採購端陸續在一月下旬積極加單採購，加上enterprise SSD的需求也從去年第四季的低基期回溫，三星第1季NAND Flash位元出貨量季增近12%，超過原先近10%的預期。儘管市場處於供過於求狀態，使得平均銷售單價則季減5%，第1季NAND Flash營收仍較前季增加7.0%，達49.7億美元。

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