研調：全球15大半導體廠 台積電Q1業績年增幅續超三星

原來以為只是備而不用的居家辦公（WFH）方案，過去10天以來，成為許多上班族的日常，不太熟悉的線上視訊會議系統也愈用愈順。不管是Microsoft Teams、Webex、Zoom、Google meet等，個人用戶絕大多數都是使用免費的...

2021-05-26 11:35