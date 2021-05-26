聽新聞
test
0:00 / 0:00
研調：全球15大半導體廠 台積電Q1業績年增幅續超三星
IC Insights發布最新研究統計，統計全球15大的半導體公司成長表現，首季營收平均年成長21%，其中台積電（2330）年增幅度25%持續超過三星的年增加15%，至於英特爾首季業績則年衰退4%。
依據數據，全球前15大半導體廠排名，總部位於美國的公司有8家包含晶圓製造、IC設計公司如高通、博通與蘋果等，台灣一家純晶圓製造代表台積電，歐洲一家英飛凌、以及日本一家Kioxia。
依據分析，若將台積電另外計算，其餘半導體公司包含IDM排名，總部位於歐洲的NXP則有望列於第15名，整體而言，包含台積電的15家全球半導體大廠首度新進入前15大則是聯發科（2454）、AMD分別取代過往華為海斯和SONY的地位。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言